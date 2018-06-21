Bir Anda Bastıran Sağanak Yağmur Ankara'da Yaşamı 10 Dakikada Felç Etti
Ankara'da aniden bastıran sağanak yağış birçok caddeyi göle çevirdi. Çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kalırken, iş yeri ve evleri su bastı.
Ankara'nın bazı ilçelerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle çok sayıda kişi araçların içerisinde mahsur kaldı, iş yerleri ve evleri su bastı. Sağanak bu kez Çankaya ve Mamak ilçesinin bazı mahallelerinde etkili oldu. Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay'ın bazı mahallelerinde araçların içerisinde vatandaşlar mahsur kaldı. Çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
YORUMLAR (3)
-
10dk. Sadece ve bu halde, alt yapıya baksen ulan 20 yıldır reklam yaptınız enbüyük biziz belediye bizden sorulur diye ne sorcaz sana beceriksiz tipler anca reklamınızı yapın bildiğiniz buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Tuna denizde yaşarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
OO melih başganın denizi yine gelmiş.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır