Bir Anda Bastıran Sağanak Yağmur Ankara'da Yaşamı 10 Dakikada Felç Etti

Bir Anda Bastıran Sağanak Yağmur Ankara'da Yaşamı 10 Dakikada Felç Etti

Ankara'da aniden bastıran sağanak yağış birçok caddeyi göle çevirdi. Çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kalırken, iş yeri ve evleri su bastı.

Bir Anda Bastıran Sağanak Yağmur Ankara'da Yaşamı 10 Dakikada Felç Etti

Ankara'nın bazı ilçelerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle çok sayıda kişi araçların içerisinde mahsur kaldı, iş yerleri ve evleri su bastı. Sağanak bu kez Çankaya ve Mamak ilçesinin bazı mahallelerinde etkili oldu. Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay'ın bazı mahallelerinde araçların içerisinde vatandaşlar mahsur kaldı. Çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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