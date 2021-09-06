Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı
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Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, öğrencilerde de kalacak yer bulma telaşı başladı. Kiraların yükselmesi nedeniyle devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvuruların hala açılmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan binlerce öğrenci, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından uzak kalan üniversite öğrencileri, yeniden amfilere kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Öğrenciler salgın durumu nedeniyle geçmiş yıllara göre daha fazla zorluk yaşıyor. Hem kiralık ev hem servis hem de apart fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kalacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yöneldi. Ancak bu sefer de yurt başvuruları açılmadı.

13 EYLÜL'DE OKULLAR BAŞLIYOR

13 Eylül'de üniversitelerin açılacak olması nedeniyle telaşa düşen binlerce üniversite öğrencisi, bu sıkıntılarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Binlerce öğrenci, henüz yerleşecek bir yerlerinin olmaması nedeniyle KYK yurt başvurularının açılmasını bekliyor. Öğrenciler, KYK yurt başvurularının zamanında açıklanmamasının da büyük sıkıntılara yol açacağını savunuyor.

Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları başlatılmadı
Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Binlerce öğrenci mağdur! Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı - Haberler Ekonomi
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