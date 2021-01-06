Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi
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Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi

06.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:22

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki trafik otoparkları tekne, otomobil ve motosiklet çöplüğüne dönüştü. Yediemin olarak da kullanılan otoparklarda binlerce taşıt, yüzlerce tekne havadan görüntülendi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isteyen mültecilerin kullandıkları ve Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandıktan sonra el konulan tekne ve Botlar Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkına teslim ediliyor. Yediemin otoparkında otomobilden çok tekne yer alıyor. Çok nadir satışa çıkarılan tekneler yediemin otopark işletmecilerine de sıkıntı oluşturuyor.

Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi

"BİNLERCE MOTOSİKLET ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ"

Bodrum'un dar sokaklarında tek şeritli yollarında en pratik araç olan motosiklet neredeyse her evde 1 veya 2 tane bulunuyor. Araçtan çok daha fazla rağbet gören motosikletler trafik otoparkını da çöplüğe çevirmiş durumda. Yakalaması olan, hacizlik olan, ehliyetsiz yakalanan birçok nedenden dolayı el konulan motosikletlerde yediemin otoparkında ciddi olarak yer kaplıyor. Binlerce motosiklet oto parkın neredeyse yüzde 40 oranındaki bir alanında yer alıyor. Otoparkta alıcısını bekleyen motosikletler kışın yağmurdan paslanıyor, yazın ise nemden dolayı çürüyor. Zaman zaman ihaleye çıkan motosikletlere rağbet ise neredeyse hiç yok.

Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi

"GELEN ARAÇ ÇOK SATILAN ARAÇ YOK"

Vergi borcu affından ve pandemi nedeniyle trafik otoparklarına gelen araç sayısı çoğalsa da ihale ile satılan araç sayısı neredeyse yok denilecek kadar az. Vergi borcu yapılanmasının uzaması nedeniyle de yediemin otoparkında araç sayısı 500'ü geçti. İhalelerin yapılamaması yediemin otopark işletmecilerini sıkıntıya sokmaya başladığı öğrenildi.

Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi
Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi
Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

Haber Yorumları (3)
NİKO: yav nasıl satılsın devletin bakanlığı bile faiş fiyatlar istiyor araçlara devlet sistemi çökertmiştir kendi elleriyle
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SAMSUN: Aglayanin malinkimseyi guldurmez kardes
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TANER: ikinci el fiyatları az bile. en dandik benzinli araba 150 bin lira onlarında motoru 1000 lik. yazık yazık 220 liradan aşağı dizel araba yok.
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500
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