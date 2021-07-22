Binlerce kilometre uzaktan bu manzarayı görmek için geliyorlar
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Binlerce kilometre uzaktan bu manzarayı görmek için geliyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Binlerce kilometre uzaktan bu manzarayı görmek için geliyorlar Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan "Başkanın Çardağı", Kurban Bayramı'nda tabiat tutkunlarının akınına uğradı.

Binlerce kilometre uzaktan bu manzarayı görmek için geliyorlar

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan "Başkanın Çardağı", Kurban Bayramı'nda tabiat tutkunlarının akınına uğradı.

Aşırı sıcaktan bunalarak doğa tatili yapmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği "Başkanın Çardağı", orman manzarası, şelaleleri ve ekolojik yapısı ile Toros Dağları'ndaki gizli cennet olarak adlandırılıyor. Ziyaretçiler binlerce kilometre uzaklıktan bu manzarayı görmek için geliyor. Doğal orman örtüsü ve sarının tonları, oluşturduğu görsel şölen ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan "Başkanın Çardağı"'nda Kurban Bayramı öncesi başlayan hareketlik bayramda da yüz güldürdü. Doğa turizminin artması ile ilçe esnafının yüzü gülerken, ziyaretçiler doğaya hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hemşirelik yapan Songül Karakuş, ailesiyle birlikte geldiği Başkanın Çardağı'nı çok beğendiklerini söyleyerek, "Sosyal medyadan fotoğrafları görünce merak edip geldik. Manzarası çok güzel. Bu manzaraya hayran kaldık" dedi.

15 yaşındaki Ali Karakuş ise ablasına Türkiye'den selam yollayarak doğaya hayran kaldığını ifade etti.

Ceritler Mahallesi Muhtarı Nabi Karakız, mahallenin doğa turizmi ile kalkındığını ifade ederek, "Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ilçede turizm potansiyeli için bir çardak yaptı ve şu an yoğun ziyaretçi alıyor. Günlük ortalama 150-200 ziyaretçi bölgemize geliyor. Burası adeta bir cennet. Pandemide evden çıkamayan vatandaşlar doğada oksijen depoluyor. Herkesin mutlaka gelmesi gereken bir yer" diye konuştu.

Binlerce kilometre uzaktan bu manzarayı görmek için geliyorlar
Binlerce kilometre uzaktan bu manzarayı görmek için geliyorlar
Binlerce kilometre uzaktan bu manzarayı görmek için geliyorlar
Binlerce kilometre uzaktan bu manzarayı görmek için geliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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