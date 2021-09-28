Bingöl'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Haberler
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Bingöl'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı Bingöl'de aracın çarpması sonucu yaralanan kızıl şahin tedavi altına alındı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

BİNGÖL - Bingöl'de aracın çarpması sonucu yaralanan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Bingöl merkeze bağlı Ekinyolu köyü mevkiinde aracın çarptığı kızıl şahin yaralandı. Vatandaşların bildirmesi üzerine Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Şubede ilk müdahalesi yapılan ve kanadında çatlak olduğu tespit edilen kızıl şahinin beslenmesi sağlandı. Daha sonra ekipler, şahini tedavi etmek amacıyla Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderdi.

Tedavisinin yaklaşık 1 ay süreceği şahinin, daha sonra yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Bingöl'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Bingöl'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Bingöl'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Bingöl'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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