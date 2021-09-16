Bingöl'de 78 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
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Bingöl'de 78 kilo esrar ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Bingöl'de 78 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 78 kilo esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 78 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, tarlada kurutulmaya bırakılmış 78 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


Bingöl'de 78 kilo esrar ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bingöl'de 78 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
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