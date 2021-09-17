Bingöl'de 289 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 289 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, dere yatağındaki yeşil alanda, üzeri otlarla kapatılmış olarak kurutulmaya bırakılan 289 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili soruşturma devam ediyor.