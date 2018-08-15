- Binali Yıldırım Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti

LEFKOŞA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi ziyaret için geldiği KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Binali Yıldırım'a Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da eşlik etti. Boğaz Şehitliği'ni ziyaretinde ilk olarak anıta çelenk bırakan Yıldırım, bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı. Ziyarette, şehitlik hakkında bilgi verilmesi, şehitliğin gezilmesi ve Din İşleri Müşaviri Erdoğan Eken tarafından şehitlerin ruhuna dua okunmasının ardından tamamlandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Boğaz Şehitliği ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. KKTC Boğaz Şehitliği Anı Defterini imzalayan Yıldırım, deftere şunları kaydetti:

"Aziz Şehitlerimiz,

Kahraman Kıbrıs Türk halkını yıllar süren esaretten kurtarmak, özgürlük ve esenliğe kavuşturmak uğruna, bir an bile tereddüt etmeden canlarınızı feda ederek kutsal şehadet mertebesine ulaştınız.

Eşsiz kahramanlıklarınız, Yüce Türk ulusunun şanlı tarihindeki müstesna yerini daima muhafaza edecektir.

Kıbrıs Türk'ünün varlık ve bağımsızlık savaşı için gösterdiğiniz fedakarlık daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır.

Bu duygularla, Kıbrıs Türk mücahit kardeşlerimize ve onlarla tek yürek olarak kahramanca çarpışan Türk askerlerine Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Ruhunuz şad olsun."