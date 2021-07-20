BİM bugün açık mı? Bayramda BİM açık mı? BİM kaça kadar açık?
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BİM bugün açık mı? Bayramda BİM açık mı? BİM kaça kadar açık?

BİM bugün açık mı? Bayramda BİM açık mı? BİM kaça kadar açık?
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Heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nın birinci günü geldi çattı. Bayramda markete giderek alışveriş yapmak isteyenler marketlerin açık olup olmadığını merak ediyorlar. BİM bayramda açık mı? BİM bayramda kaç gün kapalı, hangi günler açık? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, BİM bugün açık mı? Bayramda BİM açık mı? BİM kaça kadar açık?

Heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nın birinci günü geldi çattı. Bayramda markete giderek alışveriş yapmak isteyenler marketlerin açık olup olmadığını merak ediyorlar. BİM bayramda açık mı? BİM bayramda kaç gün kapalı, hangi günler açık? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, BİM bugün açık mı? Bayramda BİM açık mı? BİM kaça kadar açık? İşte detaylar haberimizde…

BİM BUGÜN AÇIK MI?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.

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