Bilecik'ten cezaevinden kaçan 2 firariyi tüm ekipler arıyor
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Bilecik'ten cezaevinden kaçan 2 firariyi tüm ekipler arıyor

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

24.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:57
Bilecik'ten cezaevinden kaçan 2 firariyi tüm ekipler arıyor

'in Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dün gece yapılan sayımda iki kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu bu şahısların Barış E. ve Tarık İ. olduğu anlaşılırken, şahısların bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahısların yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerde şahısların eşkal bilgisi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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