Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Ç. idaresindeki 11 BC 159 plakalı otomobil, Yasin Ç. yönetimindeki 34 CIK 882 plakalı otomobille Sakarya-Bilecik kara yolu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüsü önünde çarpıştı.
Kazada, Ayşenur T. (22), Güneş Ç. (54), Nurhan Ç. (57) ile yol kenarında bekleyen Azerbeycan uyruklu öğrenci Ulvi M. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.