Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
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Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

26.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:50
Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı

'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Ç. idaresindeki 11 BC 159 plakalı otomobil, Yasin Ç. yönetimindeki 34 CIK 882 plakalı otomobille Sakarya-Bilecik kara yolu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüsü önünde çarpıştı.

Kazada, Ayşenur T. (22), Güneş Ç. (54), Nurhan Ç. (57) ile yol kenarında bekleyen Azerbeycan uyruklu öğrenci Ulvi M. yaralandı.

verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA
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