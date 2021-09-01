3 bin 80 dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor
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3 bin 80 dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor

3 bin 80 dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, bağcılığın geliştirilmesi amacıyla "Tarımsal Üretimin Artırılması" projesi kapsamında Söğüt ilçesinde üzüm bağlarını inceledi.

Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, bağcılığın geliştirilmesi amacıyla "Tarımsal Üretimin Artırılması" projesi kapsamında Söğüt ilçesinde üzüm bağlarını inceledi. Kadiroğlu, 3 bin 80 dekar alanda üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığını bunun büyük bir bölümünün Küre köyünde yapıldığını söyledi.

Vali Vekili Kadiroğlu, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile Küre köyünde Halil Karagöz'e ait üzüm bağını gezdi. Söğüt ilçesinde 3 bin 80 dekar alanda üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığını bunun büyük bir bölümünün Küre köyünde yapıldığını kaydeden Vali Vekili Kadiroğlu, "Bağcılığın geliştirilmesi amacıyla Küre köyümüzde, 360 bin lira bütçeli telli terbiye modeli ile verim ve kalite artışı sağlamak amacıyla 26 dönün alan modernize edilecek ve 18 dönüm alan da yeni kurulacak. Küre köyümüzün killi ve kireçli toprak yapısı üzüm yetiştiriciliğine uygun olduğundan uzun yıllardır üzüm üretiminin yapıldığı bir yerleşim yerimiz" dedi.

"2 bin 700 dekar alanda 974 ton üretim yapılıyor"

Bilecik'te üretilen üzüm çeşitleri hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş ise, 2 bin 700 dekar alanda 974 ton üzüm yapıldığı anlatarak, "Razakı, beylerce, çavuş, müşküle, iri kara, el beyli, değirmen karası, iri kara gibi üzüm çeşitleri goble tarzda yetiştiricilikle yapılmakta ve üretim miktarı 2 bin 700 dekar alanda 974 tondur. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün öncülüğünde modern yetiştiricilik adına modern sulama sistemleri ile telli terbiye sistemine geçiş yapılarak 'Trakya İlkeren, Alphonse ve Red Globe' cinsi üzüm üretimi yapılmakta olup üretim miktarı 64 dekar alanda bin 500 tondur. Mevcut bağ alanlarımızda dönüme verim düşük olup 550-800 kg'dadır. Proje sonrası telli terbiye sistemi uygulanan bağ alanlarında bin 500-2 bin 200 kilogram üzerine çıkan bir verim artışının olduğu gözlenmiştir" diye konuştu.

Üretici Halil Karagöz ise, 8 dekarlık alanda, on beşe yakın üzüm çeşidi yetiştirdiğini, 5 dekarlık kısmının İl Özel İdare destekli, geri kalan kısmını da kendisinin yaptığını ifade etti. - BİLECİK

3 bin 80 dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor
3 bin 80 dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor
3 bin 80 dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor
3 bin 80 dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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