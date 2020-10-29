Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

29.10.2020 09:59 | Son Güncelleme: 29.10.2020 09:59
Bilecik'te kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te, 350 metre telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te, 350 metre telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumalı ve Beyce köyü kavşağında bulunan Türk Telekom'a ait kabloların çalındığı ve direklerin kırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Otomobille olay yerinden uzaklaştığı tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, otomobili Osmaneli ilçesinde durdurdu.

E.Ş. ve İ.K'yi gözaltına alan ekipler, E.Ş'ye "sürücü belgesi olmadan ve alkollü araç kullanmak" suçundan 3 bin 71 lira para cezası uyguladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. ve İ.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin 350 metre uzunluğunda telefon kablosunu kestiği belirlendi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığınca 2 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kablo hırsızlığı şüphelisinin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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