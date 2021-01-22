Bilecik'te "İyi dersler şoför amca" projesi
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Bilecik'te "İyi dersler şoför amca" projesi

22.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:36
Bilecik'te

"İyi dersler şoför amca" projesi kapsamında, Bilecik'te eğitimcilere yönelik bir seminer gerçekleştirildi.

"İyi dersler şoför amca" projesi kapsamında, Bilecik'te eğitimcilere yönelik bir seminer gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastik Firması arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında hayata geçirilen projeye İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 10 eğitimcinin katıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonun'da, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularının anlatıldığı belirtilen açıklamada, eğitimlerini tamamlayan eğitimcilerin, kendi ilçelerindeki tüm taşımalı eğitim servis şoförlerine eğitim vereceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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