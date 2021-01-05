Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi
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Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi

05.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:34
Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, korona virüs (Covid-19) salgın sebebiyle kentteki esnaflardan faaliyetleri durdurulan veya durma aşamasına gelen ticarethane ve ticarethane sahibi adına mesken abonelerine, başvurmaları halinde su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapacakları müjdesini verdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, korona virüs (Covid-19) salgın sebebiyle kentteki esnaflardan faaliyetleri durdurulan veya durma aşamasına gelen ticarethane ve ticarethane sahibi adına mesken abonelerine, başvurmaları halinde su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapacakları müjdesini verdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. 9 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda ilimizde faaliyet gösteren esnafa katkı olması amacıyla su ücretlerinde yüzde 50 indirim kararı alındı.

"Yasalar çerçevesinde elimizden gelen imkanları sunmaya çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Semih Şahin, yapılan indirim çalışması hakkında yaptığı konuşmada, yasalar çerçevesinde ellerinden gelen imkanları sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Bilecik Belediyesi olarak zor günleri yaşayan esnafımıza daha fazla ve çeşitli konularda yardımda bulunmak isterdik. Ancak bu anlamda yasaların çizdiği bir çerçeve var. Bizler de şu an faaliyet göstermeyen veya faaliyetleri azalan esnafımıza başvurmaları halinde durumları değerlendirilerek, su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. - BİLECİK

Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi
Başkan Şahin'den esnafa suda yüzde 50 indirim müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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