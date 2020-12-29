Bilecik'te bir grup vatandaşın örnek duyarlılığı
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Bilecik'te bir grup vatandaşın örnek duyarlılığı

29.12.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:35
Bilecik'te bir grup vatandaşın örnek duyarlılığı

Bilecik'te duyarlı bir grup vatandaş, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan şahsın başında ambulans gelene kadar yağan sağanak yağmurda dakikalarca beklerken, bir kişi de ıslanmasın diye sürekli şemsiye tuttu.

Bilecik'te duyarlı bir grup vatandaş, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan şahsın başında ambulans gelene kadar yağan sağanak yağmurda dakikalarca beklerken, bir kişi de ıslanmasın diye sürekli şemsiye tuttu.

Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halindeki Muhammed C. (20) idaresindeki 11 EC 536 plakalı kamyonet ile Ersin B.(23) yönetimindeki 35 F 2602 plakalı tır Bayırköy Kavşağı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü Muhammed C. yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kaza sonrası yaralanan kişiye yağmurdan ıslamaması için vatandaşlar şemsiye tutarak ambulansın gelmesini beklediler. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdanenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun yapılan tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik'te bir grup vatandaşın örnek duyarlılığı
Bilecik'te bir grup vatandaşın örnek duyarlılığı
Bilecik'te bir grup vatandaşın örnek duyarlılığı
Bilecik'te bir grup vatandaşın örnek duyarlılığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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