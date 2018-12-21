Bilecik'te "Belki Şehre Bir Turist Gelir" Çalıştayı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ekoturizmin geliştirilmesi amacıyla "Belki Şehre Bir Turist Gelir" çalıştayı düzenledi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediyeye ait sosyal tesiste düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, göç yolları üzerinde bulunduğu için ilçenin çok eski zamanlardan beri uğrak yeri haline geldiğini söyledi.

Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yaptığını anlatan Kazıcı, çalıştayın ilkini gerçekleştirmenin heyecanı içinde olduklarını dile getirdi.

Kazıcı, Bilecik'in ekoturizm açısından şanslı olduğunu vurgulayarak, "Ekoturizmin içinde insanın kendisi, doğayla buluşması, özüne dönmesi, sıcak ilişkiler kurması, birbirine dokunması var. Etrafımızda büyükşehirler olsa da doğallığını kaybetmemiş bir şehir olarak Bilecik ve ilçeleri tam da bu konuda hazır olduğumuzu, çıkış yapabileceğimizi gösteriyor, buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı İbrahim Güneş de bu tür çalışmaları çok önemsediklerini belirterek, "Kentte iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve ilgililerin de bu projeye destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Biz kaymakamlık olarak maddi, manevi her türlü desteği elimizden geldiğince vereceğiz." dedi.

Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Kocaeli, Karabük, Bursa, Bolu ve Bilecik'ten gelen turizmcilerin de katıldığı çalıştayda, Türkiye'de ekoturizm konusunda başarı elde etmiş mekanların slayt gösterisi yapıldı.

Çalıştayın katılımcıları, daha sonra Kurşunlu köyünü gezdi.

Kaynak: AA