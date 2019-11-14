Bilecik'te 20 dönüm makilik alan kül oldu
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Bilecik'te 20 dönüm makilik alan kül oldu

Bilecik'te meydana gelen yangınında 20 dönüm makilik alan kül oldu.

14.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:34
Bilecik'te 20 dönüm makilik alan kül oldu

'te meydana gelen yangınında 20 dönüm makilik alan kül oldu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez ile Kızıldamlar Köyü arasındaki makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana ilerlerken, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 20 dönüm makilik alan kül olurken, ekipler saatlerce soğutma çalışmaları yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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