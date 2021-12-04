Bilardo Dünya Şampiyonu kim oldu 2021? 3 Bant Dünya Kupası şampiyonu kim oldu? Semih Saygıner kimdir?

3 Bant Dünya Kupası bilardo şampiyonu kim oldu? 2021 bilardo dünya şampiyonu hangi isim oldu? Semih Saygıner kimdir? Semih Saygıner kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Semih Saygıner evli mi? Semih Saygıner'in kaç şampiyonluğu var?

2021 BİLARDO DÜNYA ŞAMPİYONU KİMDİR?

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 25 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Semih Saygıner, şampiyon oldu. Saygıner, yarı finalde İsveçli Torbjorn Blomdahl'ı 16 ıstaka ile 50-22 mağlup ederek finalde dünya 1 numarası Hollandalı Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Saygıner, rakibini 50-37 mağlup ederek 7'nci kez şampiyon oldu. Bu sonuçla milli bilardocu, 2021 yılının son dünya şampiyonu olmayı başardı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Semih Saygıner için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 mağlup ederek şampiyon olan Semih Saygıner'i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası'nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner'e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

SEMİH SAYGINER KİMDİR?

Semih Saygıner, (d. 12 Kasım 1964, Adapazarı), profesyonel 3 bant bilardo oyuncusu.

1994'te ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan Saygıner, dünyada "Mr. Magic" (Bay Sihir) ya da "The Turkish Prince (Türk Prensi)" lakaplarıyla tanınır. Türkiye'de bilardonun federasyon haline gelmesini sağlayan kişidir. Hollanda liginde 9 yıl, Portekiz liginde 3 yıl profesyonel oyunculuk yapan Saygıner, bilardo literatürüne "Semih Saygıner Magic Shots" (Semih Saygıner'in Sihirli Vuruşları) olarak geçmiş 42 özel vuruş tekniğine sahiptir ve bu oyunun dünyadaki en önemli isimlerinden biridir.

HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Ailesi ve çocukluğu

12 Kasım 1964'te Adapazarı'nda dünyaya geldi. Babası terzi Faruk Bey, annesi Süreyya Hanım idi. 1978'de gerçekleşen bir trafik kazasında anne ve babasını kaybetti. Anne ve babasının ölümünün ardından lise öğrenimini yarıda bıraktı. 16 yaşında bilardo oynamaya başladı.

Kariyerinin ilk yılları

17 yaşındayken arkadaşı Tezcan Şen'in ikna etmesiyle İstanbul Şampiyonası'na katıldı ve birinci oldu. Bir süre ulusal sampiyonalarda Bora Karatay'ın arkasından Türkiye ikincisi oldu; ilk defa 1987'de Türkiye şampiyonluğunu elde etti. İstanbul'da bir bilardo salonu açarak yüzlerce kişiye bilardo dersi verdi. 1991 German Open ve 1991 İstanbul Efes Pilsen Grand Prix dokuzuncusu ve 1992 yılında Berlin'de, dünya şampiyonu Raymond Ceulemans'ı 3-0 mağlup ettiği turnuvada dünya sekizincisi oldu.

1994 - 1998

1994 yılında Saygıner, bilardonun en önemli ligi olarak bilinen Hollanda Takımlar Ligi'ne transfer oldu. 1998'de Antalya, Kemer'de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası'nda (3 bant) finalde Hollanda'lı Cerwin Walentijn'i yenerek 1. oldu. 2003'te Mönchengladbach, Almanya'daki Dünya Bilardo Takım Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir'le birlikte finalde Yunan takımını yenerek şampiyon oldu. Toplamda 25 defa Türkiye Grand Prix şampiyonu olan Saygıner, 3 bantta 14 kez Türkiye şampiyonu oldu. Karambolde 10 kez Türkiye şampiyonu olurken, Cadre 47/2'de ve tekbantta da birer kez Türkiye Şampiyonluğu başarısını yakaladı.

2003-2007

Çeşitli yerlerden yılın sporcusu ödülüne layık görülen Saygıner , 7 Şubat 2004'te de Antwerp, Belçika'da 2003 Yılının En İyi Bilardo Oyuncusu seçildi. 2006'da UMB'nin (Union Mondiale de Billard) dünya oyuncular listesinde 8. sırada bulunan oyuncu, 3 yıl boyunca Portekiz Ligi'nde FC Porto Bilardo Takımı'nın kaptanlığını yaptı. 2005'te FC Porto takımı ile Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 2006 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, aynı yıl Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda ikinciliğe sahip oldu.

BAŞARILARI

1994 Dünya kupası şampiyonu (Gent-Belçika)

1994 Olimpiyat meşalesi ödülü (İstanbul-Türkiye)

1994 Dünya Kupaları serisi üçüncüsü (6 ayak)

1995 Kore açık üçbant turnuvası şampiyonu (Suwon-Kore)

1995 Mersin uluslararası turnuva şampiyonu (Mersin-Türkiye)

1996 Mersin uluslararası turnuva şampiyonu (Mersin-Türkiye)

1998 Dünya kupası şampiyonu (Göynük-Türkiye)

1998 Dünya kupası ikincisi (Antwerp-Belçika)

1998 Hollanda uluslararası turnuvası şampiyonu (Zundert-Hollanda)

1999 Dünya kupası ikincisi (Lasvegas-ABD)

1999 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (San Jose-ABD)

1999 Hollanda Grand Prix şampiyonu (Barendrecht-Hollanda)

1999 Avrupa şampiyonu (Porto-Portekiz)

2000 Dünya Kupaları serisi (5 ayak)2.si

2000 Danimarka açık üçbant turnuvası şampiyonu (Danimarka)

2000 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Boston-ABD)

2000 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Atlanta-ABD)

2000 Meksika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Mexico city-Meksika)

2000 Metropol Elmas kupası şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2000 Avrupa şampiyonası 2.si (Madrid-İspanya)

2000 Dünya kupası şampiyonu (Bogota-Kolombiya)

2000 Yunanistan açık üçbant turnuvası şampiyonu (Atina-Yunanistan)

2000 Japonya kupası şampiyonu (Tokyo-Japonya)

2001 Dünya kupası şampiyonu (Bogota-Kolombiya)

2001 Metropol Elmas kupası şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2002 Avrupa kulüpler şampiyonu (Hollanda Ligi Vanwanrooij bilardo takımı ile)(Oporto-Portekiz)

2002 Japonya kupası şampiyonu (Tokyo-Japonya)

2003 Dünya kupası şampiyonu (Lasvegas-ABD)

2003 Dünya şampiyonu (Valladolid-İspanya)

2003 Millî takımlar Dünya şampiyonu (Tayfun Taşdemir'le birlikte) (Almanya)

2003 Zaman gazetesi yılın sporcusu özel ödülü (İstanbul-Türkiye)

2004 Millî takımlar Dünya şampiyonu (Tayfun Taşdemir'le birlikte)(Viersen-Almanya)

2004 Dünya kupası şampiyonu (Atina-Yunanistan)

2004 Dünya Kupaları serisi (5 ayak) 2.si

2004 Dünya'da yılın oyuncusu ödülü (Antwerp-Belçika)

2004 Süper kupa şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2004 Milliyet gazetesi yılın sporcusu özel ödülü (İstanbul-Türkiye)

2005 Avrupa kulüpler şampiyonası Bronz medalist (Portekiz ligi FCPorto takımı ile) (Fransa)

2005 Dünya Oyunları Bronz Medalist (Duisburg-Almanya)

2006 Avrupa Şampiyonası Gümüş medalist

2006 Avrupa Kulüpler Şampiyonası 2.liği

2016 Millî Takımlar Dünya Şampiyonası ikinciliği (Lütfi Çenet ile birlikte)

2016 Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası 3.lüğü (Bordeaux-Fransa)

2018 Dünya Milli Takimlar 3.sü (Viersen-Almanya)

2018 Dünya Kupasi 3.sü (Fransa)

2018 Dünya Kupası 2 si (Belçika)

2018 Dünya Şampiyonası 3. sü (Mısır)

2021 Dünya Şampiyoası 1. si (Mısır)

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