Bilal Erdoğan, Tügva'nın Sivas Temsilciliğini Açtı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Sivas temsilciliğinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, sabah saatlerinde havayolu ile Sivas'a geldi. Bilal Erdoğan, TÜGVA Sivas İl Temsilciği'nin açılışına katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Bilal Erdoğan, 15 Temmuz gecesi vatanperverlerin vatana sahip çıktığını belirterek, "Bizim Mehmetçiğimizin içine çöreklenmiş olan hainler sürüsüne 'Bu vatan bizimdir' dediler. O gece tankların müsaadesiyle önünden geçip gidip bir yerlere saklananlar, sığınanlar köprünün yanı başında olmalarına rağmen milletinin yanına gidemeyenler vardı. Ama o gece aynı zamanda milletiyle buluşmak için havalanan F-16'ların İstanbul semalarında uçmasına rağmen cesaretiyle, hayatı pahasına bu adımı atan torunuyla, çocuğuyla bu tehlikeli yolculuğa çıkan birde Cumhurbaşkanımız, liderimiz vardı. Öylesine arkasından yürünecek bir liderimiz olduğu için rabbimize hamd olsun. Bir tarafta böylesine bir lider dururken öbür tarafta kendini ona rakip gören o gece saklananları unutmayın. Özellikle gençlerimiz unutmasın. Kimin arkasından yürünür, kimin arkasından yürünmez o gece gün ile gece gibi ayrıştı, fark edildi. O gece meclis kürsüsünde bombalanmak pahasına durup milletin meclisini açık tutanlar işte o yolun yolcularıydı. Ama kaçıp saklananlar maalesef bu millete hiçbir gelecek vaat edemeyenler bu milletten tırsıp korkan sünepelerdir" dedi.

"Kimin kaptanlık edeceği çok mühim"

Türkiye'nin yaş ortalamasının 30'unun altında olduğu ve genç bir nüfusa sahip bir ülkede yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "Ülkemizin bu çalkantılı dönemden nasıl çıkacağı bu gemiyi bu çalkantılı sularda nasıl birisinin kaptanlık edeceği çok mühim gençlerimizin için, gençlerimizin yaşayacağı günler için gençlerimizi kariyerlerini, ailelerini, yuvalarını kuracakları günler için bugün vereceğimiz karar çok hayatidir. Çocuklarımızın büyüyeceği günler için ya Türkiye'nin dünyada oyun kuran, kendi kararlarını kendi veren, bölgesindeki huzursuzluklara zulümlere 'dur' diyen bir lider ülke olacak ya da ipi başkasının elinde başkasının dediğini yapan el pençe divan duran lider tarafından yönetilecek. Allah'ın izniyle bu millet 16 yıldır kazanımlarını, atılımlarını çok daha ileriye taşıyacak olan gençliğimize çok daha aydınlık bir gelecek sunacak olan, dünyadaki bütün mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımı gümbür gümbür destekleyecektir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından TÜGVA Sivas İl Temsilcisi Erhak Çınar tarafından Bilal Erdoğan'a babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber olduğu portreyi hediye etti. Dua edilmesinin ardından açılış gerçekleştirdi.

Açılışa, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve vatandaşlar katıldı. - SİVAS