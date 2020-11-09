Bigalı çiftçilere, İtalyan çim tohumu dağıtıldı

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çayır, mera ve yem bitkileri üretimini geliştirme projesi kapsamında Biga'da hayvancılıkla uğraşan üreticilere, İtalyan çimi tohumu dağıtıldı.

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çayır, mera ve yem bitkileri üretimini geliştirme projesi kapsamında Biga'da hayvancılıkla uğraşan üreticilere, İtalyan çimi tohumu dağıtıldı.

Sığırcık ve Bozlar köylerinde düzenlenen törene; Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Büyükgaga, İl Genel Meclis Üyesi Bülent Korkmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sepici ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca törende yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda Sığırcık ve Bozlar köyleri başta olmak üzere dolu, aşırı yağış ve yıldırım düşmesi sebebiyle zarar gören köylerdeki üreticilere 9 bin 300 kilogram sertifikalı hibe buğday tohumu verildi. Bugünde, Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce yüzde 75 hibe destekli olarak ilçemize gönderilen 2 bin kilogram İtalyan çimi tohumu kura ile belirlenen 80 köyümüzden, 80 üreticimize 25 kilogramlık çuvallar halinde teslim edilmiştir. Ayrıca, Ovacık Köyümüzde 25 gün önce yıldırım düşmesi nedeniyle koyunları telef olan İrfan Sargın'a İl Müdürlüğümüzce tedariki yapılan 250 kilogram hibe sertifikalı buğday tohumunu da teslim edilmiştir" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı