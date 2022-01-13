Biga, Lapseki ve Bayramiç'te elektrik kesintisi yapılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga, Lapseki ve Bayramiç ilçelerindeki bazı yerleşim yerlerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak Cuma günü şebeke çalışması nedeniyle 00.30-02.30 saatlerinde Biga ve Lapseki ilçelerine bağlı Yeni Eşelek, Bezirganlar, Cihadiye, Arabakonağı, Gürgendere, Dişbudak, Çataltepe, Çömlekçi, Kazmalı, Bakacak, Doğandere, Türkbakacak, Karaağaç, Gürçeşme ve Beypınar köyleri ile Nusratiye Mahallesi'ne, 09.00-17.00 saatlerinde Bayramiç ilçesi Çavuşköy Mahallesi'ne, 11.00-15.00 saatlerinde ise Lapseki ilçesine Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ne elektrik verilemeyecek.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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