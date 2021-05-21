Biden yönetiminden altyapı paketinin maliyetini 1,7 trilyon dolara düşürme teklifi
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Biden yönetiminden altyapı paketinin maliyetini 1,7 trilyon dolara düşürme teklifi

Biden yönetiminden altyapı paketinin maliyetini 1,7 trilyon dolara düşürme teklifi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, daha önce büyüklüğü 2,3 trilyon dolar olarak açıklanan ve Cumhuriyetçilerin tepkisiyle karşılaşan altyapı paketinin maliyetinin 1,7 trilyon dolara düşürülmesinin teklif edildiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, daha önce büyüklüğü 2,3 trilyon dolar olarak açıklanan ve Cumhuriyetçilerin tepkisiyle karşılaşan altyapı paketinin maliyetinin 1,7 trilyon dolara düşürülmesinin teklif edildiğini bildirdi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, altyapı paketine ilişkin Cumhuriyetçilere "makul bir karşı teklifin" sunulduğunu söyledi.

Söz konusu teklifin paketin boyutunu 2,3 trilyondan 1,7 trilyon dolara düşürmeye yönelik olduğunu belirten Psaki, "Bize göre bu ortak bir zemin arama sanatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayı başında, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini açıklamıştı.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan ve "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırılan paket ile ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesi, üretimin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Pakette, yol ve köprü gibi yatırımların yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projeler de yer alıyor.

ABD Başkanı Biden, büyüklüğü ve nasıl finanse edileceği konusunda tartışmalara neden olan paketi görüşmek üzere geçen hafta Cumhuriyetçilerle bir araya gelmişti. Cumhuriyetçiler, Biden'ın 2,3 trilyon dolarlık teklifinin 568 milyar dolar düşürülmesini önermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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