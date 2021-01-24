"Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda 'kara para' ile desteklendiği iddia edildi" başlıklı haberimizde yer alan "kara para" ifadesini "kaynağı belirsiz...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda 'kara para' ile desteklendiği iddia edildi" başlıklı haberimizde yer alan "kara para" ifadesini "kaynağı belirsiz...

24.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 20:04

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasının "kaynağı belirsiz para" ile desteklendiği öne sürüldü.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasının "kaynağı belirsiz para" ile desteklendiği öne sürüldü.

ABD'li medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan haberde, Biden'ın kampanyasının ismi belli olmayan bağışçılardan gelen 145 milyon dolar ile desteklendiği, Demokratların yıllardır kaynağı belirsiz olan bu bağışlara tepki gösterdiği ifade edildi.

Biden için toplanan bu bağışların, rakibi eski Başkan Donald Trump adına toplanan 28,4 milyon doları gölgede bıraktığı, 2012'de Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney için toplanan 113 milyon dolarlık yardımı da aşarak rekor kırdığı belirtildi.

Haberde, Demokratların siyasette kaynağı belirsiz parayı yasaklama hareketinin ön saflarında yer aldığı hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi
Magazin Özcan Deniz Ceyda Düvenci Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk Nijerya İtfaiye Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda 'kara para' ile desteklendiği iddia edildi" başlıklı haberimizde yer alan "kara para" ifadesini "kaynağı belirsiz... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 20:05:01. #1.16#
title