Biden, 31 Ocak'ta Katar Emiri Al Sani'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak - Haberler
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Biden, 31 Ocak'ta Katar Emiri Al Sani'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak

Biden, 31 Ocak'ta Katar Emiri Al Sani'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Aralık'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ve bölgesel birçok konuyu ele alacak.

ARALIK, IĞDIR (AA) - ABD Başkanı Joe Biden, 31 Aralık'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ve bölgesel birçok konuyu ele alacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 31 Aralık'ta Emir Şeyh Sani'yi Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle beklediğini bildirdi.

Biden ve Al Sani'nin ikili ve bölgesel birçok konuyu görüşeceklerini belirten Psaki, bunların arasında Körfez ile Orta Doğu'nun güvenliği ve refahının artırılması, küresel enerji kaynaklarının istikrarının sağlanması, Afganistan halkının desteklenmesi ile ABD ve Katar arasında ticaret ve yatırım iş birliğinin artırılması konuları olduğunu aktardı.

Psaki açıklamada, "Biden, ABD vatandaşlarının, oturum sahiplerinin ve Afgan ortaklarımızın Afganistan'dan güvenli transitini sağlama çabalarından dolayı Al Sani'ye teşekkür edecek." bilgisini paylaştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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