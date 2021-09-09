Biden, 100'den fazla elemanı olan tüm iş yerlerine aşı ya da test zorunluluğu getirecek
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Biden, 100'den fazla elemanı olan tüm iş yerlerine aşı ya da test zorunluluğu getirecek

Biden, 100'den fazla elemanı olan tüm iş yerlerine aşı ya da test zorunluluğu getirecek
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün imzalayacağı kararname kapsamında, ülkede 100'den fazla çalışanı olan tüm iş yerlerine aşı ya da haftada en az 1 kez Kovid-19 test zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün imzalayacağı kararname kapsamında, ülkede 100'den fazla çalışanı olan tüm iş yerlerine aşı ya da haftada en az 1 kez Kovid-19 test zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

Biden'ın, Kovid-19 önlemleri için imzalayacağı kararnamenin detayları basına sızmaya devam ediyor.

Kararname kapsamında, daha önce test seçeneği sunmaksızın tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirileceğini yazan Amerikan basını, Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberlerinde kararnamenin diğer detaylarını da paylaştı.

Haberlere göre, Biden'ın imzalayacağı kararname ile 100 ve üzeri çalışanı olan tüm kurumlar çalışanlarına aşı ya da haftada en az 1 kez aşı mecburiyeti getirmek zorunda kalacak.

Ayrıca federal kurumlar ile çalışan anlaşmalı firmalar da tüm çalışanlarına aşı zorunluluğu getirecek.

Söz konusu kararnameden, ülke genelinde yaklaşık 100 milyon çalışanın etkilenmesi bekleniyor.

Basına konuşan kaynaklar, Biden yönetiminin koyduğu kurallara uymayan şirketlerin işçi başına binlerce dolar para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini kaydetti.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, belirli istisnalar dışında aşı olmayı reddeden federal çalışanların da işten çıkarılabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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