Bıçaklı Yaralama Olayının Zanlısı Tutuklandı

Kastamonu'da çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan Suriye uyruklu şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde alacak-verecek yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Suriye uyruklu 25 yaşındaki Ahmet E., Murat A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmet E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU