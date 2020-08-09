Bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen kişi yaralandı.
09.08.2020 19:33 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:42
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen kişi yaralandı.
Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurdoğlu Caddesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Uğur S. (26) kavga edenleri ayırmak isterken, iddiaya göre Gökhan G. tarafından bıçakla yaralandı.
Yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Gökhan G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA