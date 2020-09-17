Bıçaklı gasp zanlısı tutuklandı
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Bıçaklı gasp zanlısı tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bıçakla iki kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Bıçaklı gasp zanlısı tutuklandı
17.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:08

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bıçakla iki kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 ile 13 Eylül tarihleri arasında iki ayrı adreste bıçak zoruyla cep telefonlarının gasp edilmesi olayları ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Yapılan incelemede, zanlının M.N.T. olduğu belirlendi.

Çeşitli olaylardan 29 suç kaydı bulunduğu tespit edilen M.NT, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - İrfan Aydoğdu
İrfan Aydoğdu
AA Editörü
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