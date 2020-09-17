Bıçaklı gasp zanlısı tutuklandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde bıçakla iki kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bıçakla iki kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 ile 13 Eylül tarihleri arasında iki ayrı adreste bıçak zoruyla cep telefonlarının gasp edilmesi olayları ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Yapılan incelemede, zanlının M.N.T. olduğu belirlendi.

Çeşitli olaylardan 29 suç kaydı bulunduğu tespit edilen M.NT, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA