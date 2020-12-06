BEYTÜLLAHİM - Doğuş Kilisesi'nin önündeki dev Noel ağacı törenle ışıklandırıldı
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BEYTÜLLAHİM - Doğuş Kilisesi'nin önündeki dev Noel ağacı törenle ışıklandırıldı

06.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:06

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Doğuş) Kilisesi'nin meydanında bulunan dev Noel ağacı, dini ayin, havaşi fişek ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Doğuş) Kilisesi'nin meydanında bulunan dev Noel ağacı, dini ayin, havaşi fişek ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı. Kutlamaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, önceki yılların aksine, sınırlı sayıda katılımcı katıldı.

BEYTÜLLAHİM - Doğuş Kilisesi'nin önündeki dev Noel ağacı törenle ışıklandırıldı
BEYTÜLLAHİM - Doğuş Kilisesi'nin önündeki dev Noel ağacı törenle ışıklandırıldı
BEYTÜLLAHİM - Doğuş Kilisesi'nin önündeki dev Noel ağacı törenle ışıklandırıldı
BEYTÜLLAHİM - Doğuş Kilisesi'nin önündeki dev Noel ağacı törenle ışıklandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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