Beyşehir'de motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli, Seydişehir'de yakalandı
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Beyşehir'de motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli, Seydişehir'de yakalandı

Beyşehir'de motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli, Seydişehir'de yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinden motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli Seydişehir'de gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinden motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli Seydişehir'de gözaltına alındı.

Seydişehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir motosikletin Beyşehir'den çalınarak Seydişehir'e getirildiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, yürüttüğü çalışma neticesinde şüpheli Devran P'yi motosiklet ile yakaladı.

Şüpheli gözaltına alınırken, çalınan motosiklet Beyşehir'deki sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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