Beyşehir'de kar yağışı ve tipi
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Beyşehir'de kar yağışı ve tipi

18.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:18
Beyşehir'de kar yağışı ve tipi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğlen saatlerinden beri etkili olan kar yağışı ve tipi günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğlen saatlerinden beri etkili olan kar yağışı ve tipi günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle balıkçılık faaliyetleri dururken, avlanma yaptıkları sırada yağış ve tipiye yakalanan balıkçılar limanlarına dönmekte güçlük yaşadı.

Kar yağışı ve tipiye rağmen Beyşehir Gölü kıyısına akın eden bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise yiyecek arayışı içerisindeki kuşlar ile sokak hayvanlarını ekmekle besledi.

Öte yandan Beyşehir Belediyesi ekipleri de buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe merkezinde hasarlı trafik kazaları da yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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