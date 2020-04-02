Beypazarı'nda yapılan köpek tasmaları ilgi görüyor Beypazarı ilçesinde saraçların elinde şekil bulan birbirinden renkli köpek tasmaları ilgi görüyor.

Beypazarı ilçesinde saraçların elinde şekil bulan birbirinden renkli köpek tasmaları ilgi görüyor.

İlçede 36 yıldır saraçlık yapan Atıcı, işe semer tamiri ve yeni semer yaparak başladıklarını, daha sonra eyer ve köpek tasması yaptıklarını anlattı.

Babası ve kardeşleri ile çalıştığını söyleyen Atıcı, "Özel renk ve desenlerde yaptığımız eyerler Türkmenistan ordusunun atlı birliklerinde kullanılıyor. Şimdi de köpek tasması yapımına ağırlık verdik. Amerika, Almanya, Saraybosna'ya rengarenk köpek tasmaları gönderiyoruz." dedi.

Koronavirüs salgını nedeni ile işlerinin biraz durduğunu ifade eden Atıcı, "Gönderdiğimiz köpek tasmalarının hepsinin bir beden numarası var. Hangi köpeklere göre yapacağımı öğrenmemin ardından işe koyuluyorum. Çok şükür geçimimi idame ettiriyorum. Eyer ve köpek tasması yapımı incelik gerektiriyor. Süslemelerin birbirine uyumlu olması lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA