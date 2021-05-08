Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga kamerada
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Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga kamerada

Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda araç kiralama işi yapılan dükkanda iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

BEYOĞLU'nda araç kiralama işi yapılan dükkanda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve sokakta korku dolu anların yaşandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta bulunan araç kiralama dükkanında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir K. ve yanındaki 3 kişi buradaki dükkana geldi.  Dükkanda bulunan Mahmut D. ve Ahmet D. ile 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şüpheliler,  Mahmut D. ve Ahmet D.'yi silahla tehdit edip darbetti.  Arbede sırasında şüphelilerden biri yanında getirdiği silahı düşürdü. Şüpheliler, dükkandan kaçmaya çalışırken, Ahmet D., sokakta kurusıkı tabancayla şüphelilere ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mahmut D., ve Ahmet D.'yi gözaltına aldı. Dükkanda düşürülen ruhsatsız silaha ve kurusıkı tabancaya el konuldu. Olay yerinden kaçan Kadir K. ve diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan silahlı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin kaçanların arkasından silahla ateç açması yer alıyor.

 


- İstanbul
Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga kamerada
Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga kamerada
Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga kamerada
Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga kamerada
Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga kamerada
Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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