BEYLİKDÜZÜ'NDE İETT MİDİBÜSÜ YANDI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE İETT MİDİBÜSÜ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcilar seferini yapan İETT midibüsü yandı.

Avcilar seferini yapan İETT midibüsü yandı. Şoförün zamanında aracı park ederek tahliye etmesiyle olası facia önlendi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü'ndeki Yakuplu yan yolda Avcilar seferini yapan İETT midibüsünde çıktı. Sürücü Mahmut Ayboy motor bölümümden dumanlarım çıktığını fark ederek, müdübüsü durdurdu. 10 kadar yolcuyu tahliye eden şoför, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti ve itfaiyeyi aradı. Midibüsün içi ve motor bölümü tamamen yandı. Gelen itfaiye araçtaki yangını söndürdü. Yangının nedeni araştırıyor.

BEYLİKDÜZÜ'NDE İETT MİDİBÜSÜ YANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE İETT MİDİBÜSÜ YANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE İETT MİDİBÜSÜ YANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE İETT MİDİBÜSÜ YANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE İETT MİDİBÜSÜ YANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE İETT MİDİBÜSÜ YANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE İETT MİDİBÜSÜ YANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE İETT MİDİBÜSÜ YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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