Beykoz'da otobüs kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

10.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:12

Beykoz'da otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavacık'tan Ümraniye istikametine giden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen, 34 TN 2216 plakalı İETT otobüsü ile 34 FM 165 plakalı hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen nedenle Çavuşbaşı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otobüsteki 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Bölgedeki trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA