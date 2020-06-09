Beyazgül Şıracılar pazarında
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Beyazgül Şıracılar pazarında

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Tarımın başkenti olarak bilinene Şanlıurfa'da Şıracılar ve Kuruyemişçiler esnafını ziyaret etti.

Beyazgül Şıracılar pazarında
09.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:54

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Tarımın başkenti olarak bilinene Şanlıurfa'da Şıracılar ve Kuruyemişçiler esnafını ziyaret etti.

Her defasında vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelerek şehrin ortak akıl ile yönetilmesi vurgusunda bulunan Başkan Beyazgül'ün bugünkü adresi kuruyemiş ve şırada bölgenin kalbi olarak nitelendiren Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler (Şıracılar) pazarı oldu. Burada esnaf ile bir araya gelen Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'nın tarım potansiyelini görüşerek bu yılki hasadın şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ardından Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan'ı ziyaret eden Beyazgül, burada oda başkanı Ahmet Aslan'dan çalışmalar ve esnaf hakkında bilgi alırken Beyazgül'e AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri eşlik etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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