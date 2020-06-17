Besni'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Besni'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Besni'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
17.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:12

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 

Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkarakuyu köyünde belirledikleri 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ekiplerin yaptığı aramada 45 kök Hint keneviri ile 15 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, evdeki H.K., ve A.A.'yı gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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