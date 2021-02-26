Beşiktaşlı taraftarlardan takıma coşkulu karşılama
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Beşiktaşlı taraftarlardan takıma coşkulu karşılama

26.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:47
Beşiktaşlı taraftarlardan takıma coşkulu karşılama

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta taraftarlar, stadyum önüne takımı coşkulu şekilde karşıladı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta taraftarlar, stadyum önüne takımı coşkulu şekilde karşıladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, ligin 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Saat 19: 00'da başlayacak karşılaşma öncesinde bine yakın siyah-beyazlı taraftar, Vodafone Park Stadyumu'nun önüne gelerek takımlarına destek oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan destek çağrısı sonrasında stadyum önünde bulaşan siyah-beyazlı taraftarlar, marşlar ve meşaleler eşliğinde takımlarını karşıladı. Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın ve takımları lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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