Beşiktaşlı 5 yabancı futbolcunun karantinada kalacağı odalara spor ekipmanları konuldu

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye döndükten sonra karantinada kalacak Beşiktaşlı futbolcular Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou için konaklayacakları yurtların odalarına...