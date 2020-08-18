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Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

- Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Hedefimiz 350 bin forma satmak ama 500 bini geçmek istiyoruz" Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı.

18.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:02

- Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

"Hedefimiz 350 bin forma satmak ama 500 bini geçmek istiyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı. Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni sezon formalarında hedeflerinin 350 bin forma satmak olduğunu belirterek, "Umarım bu sayı 500 bini geçer ve rekor kırarız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni sezon formaların Vodafone Park'ta düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetici Enis Ulusoy ve Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay'ın soruları cevapladığı lansmanda, siyah-beyazlı yönetim kurulu da hazır bulundu. Tanıtımda ilk söz alan Başkan Çebi, bu tarz birliklerin karşılıklı menfaate dayandığını belirterek, "Dünyanın en büyük 2 markası bir arada. En büyük spor giyim markası Adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz. Kendileriyle 11 yıldır iş ortaklığımız devam ediyor. Umarım aldığımızın karşılığını verebiliriz. Hedefimiz şampiyon olup, 500 bin forma satışına çıkmak. Şu an için 350 bin ve üzeri hedef koyduk. Haziran ayından bu yana devam 'Bırakmam Seni' kampanyasına devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle süreci geç başlattık. Pandemi süreci spor dünyasına ağır darbe vurdu. Ama bu süreci 'Bırakmam Seni' kampanyasında taraftarlarımızın ve iş insanlarımızın desteğiyle aşıyor gibiyiz. Desteklerinin devamını rica ediyoruz. Desteklerin yarısından fazlasının hesaplarımıza intikal ettiğini ve daha da geldiğini söyleyebilirim. Bazı art niyetli kişilerin bu kampanya paralarının hesaplara yatırılmayacağı yönündeki dedikodusuna inanmayın. Beşiktaşlılar dürüsttür. Ne dedilerse gereğini yerine getireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Atalay: "En önemli partnerimiz Beşiktaş"

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ardından konuşan Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, Beşiktaş ile uzun yıllardır çalıştıklarına dikkat çekerek, "Beşiktaş ile duygusal bir bağa sahibiz. Bunun güçlenerek devam etmesini istiyoruz. Sporun hayatları değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle spora ve sporcuya destek olup, onları güçlendirmeye çalışıyoruz. Futbol, bulunduğu şehre, ülkeye maddi destek sağlarken, kitleleri arkasından koşturabiliyor. Adidas olarak futbolu desteklerken en önemli partnerimiz tabii ki Beşiktaş'tır. 11 yıldır kesintisiz devam ediyoruz, inşallah uzun yıllar dostluğumuz artarak devam eder. Beşiktaşlılık ruhunu çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş'ı ailemiz olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu. Atalay bu sezon taraftarlar için özel bir proje yaptıklarını da söyleyerek, siyah-beyazlı renklere gönül verenlerin imzaladıkları formaları, futbolcuların üzerinde taşıyacağını da sözlerine ekledi.

20 Ağustos Perşembe günü itibariyle Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkacak olan formaların tanıtımında da futbolcular yer aldı. Atiba, N'Sakala ve Ersin'in yanı sıra kadın futbol takımı oyuncuları ve altyapı oyuncuları da giydikleri formalarla poz verdi.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Kaynak: İHA

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