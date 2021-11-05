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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

ROSIER, VIDA VE PJANIC, KAMP KADROSUNDA YER ALDI

Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu belirledi. Haftaiçinde Sporting CP'ye karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kadroda yer almayan Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Miralem Pjanic, Trabzonspor maçının kamp kadrosunda kendilerine yer buldu. Yalçın'ın belirlediği 21 kişilik listede şu isimler yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.


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