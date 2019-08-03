Beşiktaş'ta sakatlar düşündürüyor

Avusturya kampı bitiyor

Ali DANAŞ/ SAALFELEDEN, DHA

Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş bu sabah yaptığı antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü. Sağanak yağmur altında gerçekleşen idmanı yönetim kurulu üyeleri; Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil ve Melih Aydoğdu da izledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular, pas çalışması ve 5'e 2 çalışması ile antrenmana devam etti. Çalışma, yarım sahada yapılan çift devreli maç ile sona erdi.

SAKATLIKLARIN ARTMASI ENDİŞE VERİYOR

Öte yandan kampın ilk gününden bu yana artan sakatlıklara dünkü maçta Burak ve Medel'in de eklenmesi teknik heyet ve yönetimin canını sıkmaya başladı.

Siyah beyazlılarda şu ana kadar; Orkan Çınar, Atiba, Roco, Ljajic, Dorukhan, Medel ve Burak Yılmaz sakatlık yaşadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULARIN SON DURUMU:

Burak Yılmaz: Sezon başı stres kırığını önleme ameliyatı olan Burak, Udinese maçında ağrılar hissedince kırık veya çatlak şüphesiyle Salzburg'a röntgen çekilmeye götürüldü. Şu anda durumu en çok merak edilen oyuncu konumunda ve gün içinde açıklama yapılacak.

Atiba: Sakatlığı sebebiyle kamptan ayrılan Atiba, Belçika'da tedavisini yaptırıyor ve çalışmalara İstanbul'da katılacak.

Roco: Eibar maçında sol bacağından sakatlanan Roco kas yaralanması tedavisi görüyor.

Dorukhan: Sağ arka adale sakatlığı yaşıyor. En az 10 gün daha tedavisi sürecek.

Medel: Udinese maçında kasık ağrısı hissetti ve oyundan çıktı. Tedavisine hemen başlandı.

Ljajic: Sağ arka adale sakatlığı yaşıyor. O da Dorukhan gibi en 10 gün yok.

Orkan Çınar: İstanbul'da sakatlandı ve yaklaşık 15 gün süren tedavisinin ardından birkaç gündür takım çalışmasına katılıyor.

AVUSTURYA KAMPI BİTİYOR

Beşiktaş, Avusturya kampını yarın İtalyan ekibi Brescia ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak ve özel bir uçakla İstanbul'a dönecek. Grödig Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenman detaylar

Kaynak: DHA