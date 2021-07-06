Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı

Siyah-Beyazlılar'da Atiba ile 1 yıllık, Gökhan Töre'yle 1, Necip Uysal'la 2 ve Utku Yuvakuran 3 yıllık ile yeni mukavele imzalandı. Siyah-Beyazlılar böylece çifte kupalı kadronun oyuncularını elde tuttu. İmzaların paylaşımına, "Biz hep buradayız. Beşiktaş ailedir" notu düşüldü.

Kara Kartal'da 4 futbolcu ile yola devam edildi. Gökhan Töre, Atiba, Necip Uysal ve Utku Yuvakuran kadroda tutuldu.

ATİBA VE TÖRE 1 YIL

39 yaşındaki Atiba Hutchinson ve 29 yaşındaki Gökhan Töre ile yapılan sözleşmenin süresi 1 yıllık oldu. Atiba'nın sezon sonu futbolu bırakıp teknik ekibe ya da sportif yöneticilik koltuğuna geçmesi bekliyor.

Gökhan'ın devam etmesi de göstereceği performansa bağlı olacak.

UTKU KUPADA ŞOV YAPTI

23 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran ise Türkiye Kupası'nda gelen zaferde takımın kalesini korudu. Utku, bir yedek kaleciden daha fazlasını ortaya koyarak camianın ve taraftarın gönlüne girmeyi başardı ve 3 yıllık sözleşmeyi kaptı.

Altyapıdan yetişen tecrübeli kaptan Necip Uysal'la da 2 senelik yeni mukavele yapıldı. Necip her dönemde önemli bir joker oldu.

"BEŞİKTAŞ AİLEDİR"

Siyah-Beyazlılar'da yeni sözleşme imzalayan ilk futbolcuların sözleri şöyle oldu:

Utku Yuvakuran: Beşiktaş'ın kalesinde 2024'e kadar ben de varım.

Gökhan Töre: Önümüzdeki sezon bu ailenin bir parçasıyım.

Atiba: Yılların bir önemi yok, ne zaman ihtiyacınız olursa ben de buradayım.

Necip Uysal: Ben hep burAdayım, Beşiktaş ailedir.