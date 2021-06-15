Beşiktaş'ta 3 turisti bıçaklayan zanlının yargılanmasına başlandı
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Beşiktaş'ta 3 turisti bıçaklayan zanlının yargılanmasına başlandı

Beşiktaş'ta 3 turisti bıçaklayan zanlının yargılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta 2'si kadın 3 turisti bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven'in yargılanmasına başlandı.

Beşiktaş'ta 2'si kadın 3 turisti bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven'in yargılanmasına başlandı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven ile avukatı katıldı.

Turistlerin kendisine sataştığını savunan Yurtseven, "Biraz İngilizce biliyorum. Ne dediklerini anlamadım ama aşağılar gibi hareketler yaptılar. ya dalga geçiyorlardı ya da benden şüpheleniyorlardı. Aramızda kavga çıktı. Yaralandıklarını sonradan öğrendim. Korkutmak için çakıyı salladım ama onlara geldi mi bilmiyorum. Ertesi gün camideydim. Polisler geldi beni aldı. " ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı, olayda haksız tahrik durumunun söz konusu olduğunu belirterek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, müştekilerin yurt dışında bulunmaları ve adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle dinlenilmelerinden vazgeçerek, ilk ifadelerinin dikkate alınmasına hükmetti.

Dava dosyasının mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven ile Rusya uyruklu olduğu belirtilen Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. arasında tartışma çıkmasının ardından Yurtseven, 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan kişi hastanede tedavi altına alınırken Yurtseven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, biri ağır derecede yaralanan 3 turistin hastanedeki tedavilerinin ardından ülkelerine geri döndükleri belirtildi.

Sanığın 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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