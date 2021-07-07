Beşiktaş'ta 3 turisti bıçaklayan sanığın 45 yıla kadar hapsi istendi
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Beşiktaş'ta 3 turisti bıçaklayan sanığın 45 yıla kadar hapsi istendi

Beşiktaş'ta 3 turisti bıçaklayan sanığın 45 yıla kadar hapsi istendi
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta 2'si kadın 3 turisti bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven'in yargılanmasına devam edildi.

Beşiktaş'ta 2'si kadın 3 turisti bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, koğuşundaki Kovid-19 tanısı nedeniyle cezaevinde karantinada tutulduğu belirtilen tutuklu sanık Yurtseven katılamazken, avukatı Esat Karabiber ise hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın suç tarihinde elindeki bıçakla bilinmeyen bir nedenle turistlerin arkasından gelerek, onları bıçakladığını belirtti.

Sanığın bıçağı birden fazla kez sallaması, saldırıyı yoğun bir şekilde devam ettirmesi ve şikayetçilerin yaralanmalarının iç organlarının bulunduğu yerden olmasını dikkate alan savcı, sanığın 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Karabiber ise olayda haksız tahrik olduğunu, sanığın öldürme kastıyla hareket etmeyip "kasten yaralama" suçunun oluştuğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için gözlem altına alınmasını gerektirecek bir neden olup olmadığı hususunda ön rapor istenilmesine hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven ile Rusya uyruklu olduğu belirtilen Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. arasında tartışma çıkmasının ardından Yurtseven, 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan kişi hastanede tedavi altına alınırken Yurtseven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, biri ağır derecede yaralanan 3 turistin hastanedeki tedavilerinin ardından ülkelerine döndükleri belirtiliyor.

İddianamede, sanığın 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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