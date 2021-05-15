Beşiktaş şampiyonluk yolunda son virajda Göztepe'yle karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği akşamda Beşiktaş, deplasmanda Göztepe karşısına çıkıyor. Kartal'ın şampiyon olabilmesi için rakibini yenerek, en yakın takipçisi Galatasaray'la arasında bulunan 2 gollük averajı koruması gerekiyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın sahadan beraberlikle ayrılıp Fenerbahçe'nin kazanması halinde de üçlü averajla siyah-beyazlılar yine şampiyonluğunu ilan edecek. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, şampiyonluk yolunda son virajda deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Sezonun en önemli karşılaşmasında şampiyonluk ipini göğüslemek için sahadan galibiyetle ayrılmak durumunda olan siyah-beyazlılar, 2. sırada yer alan Galatasaray'la da aradaki 2 gollük averajı korumak zorunda.

SON İKİ MAÇTA ŞAMPİYONLUĞU RİSKE ATTI

Ligin 39. haftası sonunda büyük bir avantaja sahip olan Beşiktaş, son 2 maçta yaşadığı yenilgilerle şampiyonluk şansını riske attı. Atakaş Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetle Fenerbahçe'nin 5 ve Galatasaray'ın 6 puan önünde olan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 ve evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak bu avantajını yitirdi. Son 2 maçtaki yenilgilerle 81 puanda kalan Beşiktaş, Galatasaray'ın kendisiyle puanını eşitlemesine ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesine engel olamadı.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş, Karagümrük'e yenilerek 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi. Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averaja kalacak. Üçlü averajda önde olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek. Averaj ve puan eşitliği halinde ise en fazla gol atan takım şampiyon olacak. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Göztepe'de Kerim, Mihojevic, Megyeri, Diabate sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Beşiktaş'ta Aboubakar, Hasic, Cenk Tosun bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan ancak kafileye dahil edilen isimlerden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in ise sakatlıklarına rağmen yedek kulübesinde olmak istediği ve maça sonradan girebilme ihtimalleri olduğu belirtiliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndıaye, Soner, Halil, Jahovic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin