Beşiktaş marşları En güzel Beşiktaş sözleri ve Beşiktaşlı sözleri
Beşiktaş marşları Beşiktaşı'ı başarılardan başarılara koşturuyor Beşiktaş taraftarı ile Beşiktaş takımını kenetliyor. Beşiktaş marşları ile taraftar ekran başında, statlarda ve istedikleri yerlerde Beşiktaşlılık duygusunu yaşıyor. Takımı ateşleyen Beşiktaş marşları taraftarını maça ortak ediyor. İşte en güzel Beşiktaş marşları, Beşiktaşlı sözleri
Beşiktaş marşları ile Beşiktaş taraftarı coşuyor ve şanlı Beşiktaş'ın başarılarına ortak oluyor. En güzel Beşiktaş marşları ve Beşiktaş marşı sözleri ile takımının yanında olan taraftar, ekranda statta ve her yerde takımını destekliyor. İşte Beşiktaş marşı, Beşiktaş marşı sözleri ve en güzel Beşiktaş sözleri…
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ ÇARŞI TEZAHÜRATI SÖZLERİ
Bu sene şampiyon görelim siziiiiii
Ölmeden mezara koymayın biziiiii
korkutmaz bizleri musalla taşııııııı
Ölümüne seviyoruz biz Besiktaşıııııııı…
Bu sene şampiyon olacaksınız
Futbolcu katili etmeyin bizi
Korkutmaz bizleri cezaevleri
Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaşı
Kıyamet kopar
Çöker karanlık
Allah bizi affetmez çok günah aldık
Sevenler ayrılmaz
Biz bir plan yaptık
Tüm çarşı cehenneme kombine aldık
Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık
Beşiktaş'ın aşkıyla da bayraklarla donandık
Semtimiz erkek semti aşık eder herkesi,
Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi,
İşte biz kötü günde hep omuz omuzayiz,
Övünmek gibi olmasın biz karakartalliyiz!
Kara kartal kara kartal
Beşiktaş'ım
Bayat sensin
Dünyam sensin
Her şey sensin
Gelecekse tüm acılar
Biz hazırız, senden gelsin
Bu sevdadan vazgeçersek
Allah belamızı versin.
Gücüne Güç Katmaya Geldik Sözleri
Sevdalı yüreklerde beyaz sürgünler,
Halayla türkülerle sevdi bu kalpler,
Yıldızlar tutuştu siyah beyazla,
Marşlarımız ağlasın kartal aşkıyla,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Gücüne güç katmaya geldik,
Formanda ter olmaya geldik,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Barbaros Meydanı'nda dün gibi sevdan,
Derin bir nefes çektik Abbasağa'dan,
Bir umudum sensin anlıyor musun?
Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !
Gücüne güç katmaya geldik,
Formanda ter olmaya geldik
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ KARANLIK KURULDU GECEYE
Karanlık kuruldu geceye
Bir ümit var yine içimde
Kimsesiz bu puslu gecede
Bırakmam Beşiktaşım seni
Ruhlar yorgun yollar habersiz
Söz tükenmiş beste habersiz
Deplasmandayız olmaz sensiz
Bırakmam Beşiktaşım seni
Karanlık kuruldu geceye
Bir ümit var yine içimde
Kimsesiz bu puslu gecede
Bırakmam Beşiktaşım seni
Ruhlar yorgun yollar habersiz
Söz tükenmiş beste habersiz
Hep seninleyiz olmaz sensiz
Bırakmam Beşiktaşım seni
BEŞİKTAŞ MARŞ/ BEŞİKTAŞ YÜZÜNCÜ YIL MARŞI SÖZLERİ
Bir ömür boyu seveceğiz
Her 100 yılın efendisi büyük Beşiktaş
Yağmur, çamur hep geleceğiz
Yiz kartalız bizim yuvamız büyük Beşiktaş
Yer beyaz gök siyah Beşiktaş
Tarih yazar ömür boyu karakartal
Bu büyük taraftarın seninle
Onurluyuz gururluyuz karakartal
1903'te doğdu şanlı kartalım
Simsiyah bembeyaz Beşiktaş
Karakartalın yuvasındayız
Ölene kadar yanındayız
Hiç bitmeyecek büyük aşkımız
Biz kartalız Beşiktaşlıyız
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ TEZAHÜRATLARI SÖZLERİ
Yağmurlu bir günde görmüştüm seni,
Üstünde çubuklu formalar vardı.
Bir anda tutuldum, aşık oldum ben.
Hayatın anlamı siyah beyazmış.
Ölümle yaşamı ayıran çizgi,
Siyahla beyazı ayıramaz ki.
Her yolun sonunda ölüm olsa da.
Sevenleri kimse ayıramaz ki..
Şampiyonluk görmeden yaşarsam eğer,
Sanma ki kalbimizde bu sevda biter
Kazımışız seni biz bu yüreklere,
Beşiktaşlı olmak övünmek yeter…
Metin ali feyyazla sergen yalçınla,
Teşekkür borçluyuz bizler atalara,
İyi ki sevdirmişler kartalı bana…
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BEŞİKTAŞ 115.YIL MARŞI
Bizde her sabah uyandığında
Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş
Her zaman yanın yanında
Taraftar kol kola
115.yaşında
Babadan oğula
Beşiktaş yoluna
Ölürüm senin uğruna
Haydi Beşiktaş
Saldır Beşiktaş
Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş
115 yaşında
Taraftar yanında
Nice yıllara Kartalım nice yıllara
Eğer dönersem senin yolundan
Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş
Kanım kurusun
Kalbim taş olsun
Bu can sana feda olsun
Kanım kurusun
Kalbim taş olsun
Ömrüm sana feda olsun
Haydi Beşiktaş
Saldır Beşiktaş
Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş
115 yaşında
Taraftar yanında
Nice yıllara Kartalım nice yıllara
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ ANLAMAZ KİMSE BU AŞKI SÖZLERİ
Gökyüzünde değilsin yalnız,
Bir yanın ay bir yanın yıldız,
Efsaneler yerde sürünsün,
Kartalım göklerde süzülsün.
Beşiktaşlıyız Beşiktaşlı !
Anlayamaz kimse bu aşkı…
Bekçisiyiz kopsa kıyamet,
Siyah beyaz bize emanet.
Sen neredeysen ordayız biz,
Ne dağlar engel ne de deniz…
Sonunda ölüm bile olsa,
Son nefeste bil ki senleyiz.
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ HELAL OLSUN HAKKIMIZ KARTALIM SANA
Olsun hadi olsun Beşiktaş'ım şampiyon olsun
Doğsun karanlıklara Beşiktaş'ın güneşi
Duysun alem duysun taraftarın sesini duysun
Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun
Kartal uçuyor asil asil göklerde
Siyah beyaz taht kurmuş gönülllerde
Söyleyelim birlikte
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Aşığız siyahına beyazına
Kıyamet kopsa, yer yarılsa
Bitmez bu aşk tükenmez bu sevda
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Deli divaneyiz senin aşkınla
Öylesi yüce sonsuz bu aşk
Adın efsanedir büyük Beşiktaş
Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ ŞANLI BEŞİKTAŞ BÜYÜK BEŞİKTAŞ..!
Olsun hadi olsun Beşiktaş'ım şampiyon olsun
Doğsun karanlıklara Beşiktaş'ın güneşi
Duysun alem duysun, taraftarın sesini duysun
Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun
Kartal uçuyor asi asi göklerde
Siyah beyaz kardeştir gönülllerde
Çok güçlüyüz birlikte
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Aşığız siyahına beyazına
Kıyamet kopsa yer yarılsa
Bitmez bu aşk, tükenmez bu sevda
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Deli divaneyiz senin aşkınla
Öylesi yüce sonsuz bu aşk
Adın efsanedir büyük Beşiktaş
Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş
Şanlı Beşiktaş büyük Beşiktaş!
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ YENİ BEŞİKTAŞ MARŞI
Hakkın senin şerifinle şampiyonluklar
Gözün kara, alnın aktır ŞANLI BEŞİKTAŞ
Yerden göğe, arştan öte yüksel kartalım
Şeref Bey ve deplasmanda biz arkandayız
Feda ettik cefa çektik sefalardayız
Helal sana döktüğümüz göz yaşlarımız
Mirassın babadan kalan görülmemiş aşk
Saldır her maçında dik dur engelleri aş
Korksun renkliler hiç biri etmesin rahat
Varlığınla var oluruz bitmez bu savaş
oooooooo
Uç heceyle tek kelime yüreklerde aşk
oooo
Sebepsizce sevdik seni ŞANLI BEŞİKTAŞ
Şaha kalk ayaklan büyük zaferlerinde
Kalmaz keder sebep sensin hayat güzelse
Fark eder mi ölüm, yaşam senleyiz her an
Armana sevdalıyız siyah-beyaz hayat
Son nefeste bile tek sözümüzsün inan
Göklerin tek hakimi sensiz KARAKARTAL
oooooo
Üç heceyle tek kelime yüreklerde aşk
oooooo
Sebepsizce sevdik seni ŞANLI BEŞİKTAŞ, Yeni Nesil BEŞİKTAŞ…
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ ZIPLA
Barbaros'dan İnönü'ye uzun yol gider
Giderken Dolmabahçe, yer gök inler
Şeref Bey'in ruhu ile inletilir her yer
Rakipler karşımızda tirtir titrer
Bütün dünya kabullenmiş taraftarımızı
Rekorların müdavimi kartalımızı
Haydi şimdi sallayın atkılarınızı
Görsünler Beşiktaş'ın taraftarını
Zıpla, zıpla, zıpla , zıpla , zıpla , zıpla…
Marmara'nın eteğinde 1903'de
Sarı saçlı, mavi gözlü gül bahçesinde
Kartal yürek, isyan ki arabalıları
Siyah, beyaz, kırmızı halkın takımı
Aslını inkar eden haramzadedir
Dolmabahçe memleketin karakteridir
Bizler bugün bu mirasın fedaileriyiz
Mihenk taşı aşkımız Beşiktaş'lıyız
Zıpla, zıpla, zıpla , zıpla , zıpla , zıpla…
BEŞİKTAŞ MARŞLARI/ BİZ ARMANIN PEŞİNDEYİZ
İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş'ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul'da deplasmanda biz; Beşiktaş'ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz
İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş'ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul'da deplasmanda biz; Beşiktaş'ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz
İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş'ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul'da deplasmanda biz; Beşiktaş'ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz
iyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş'ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul'da deplasmanda biz; Beşiktaş'ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz
Haber Videosu: Beşiktaş marşları En güzel Beşiktaş sözleri ve Beşiktaşlı sözleri