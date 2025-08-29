BEŞİKTAŞ LAUSANNE MAÇINDAN KARELER! Beşiktaş Avrupa kupalarından elendi mi?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Konferans Ligi lig aşamasına yükselen takımlar arasında Avrupa'nın orta ve alt düzey kulüpleri büyük bir başarıya imza attı. Özellikle sürpriz ekiplerin play-off turlarında sergilediği performans, UEFA Konferans Ligi lig aşamasına farklı bir soluk getirecek gibi görünüyor. Peki UEFA Konferans Ligi lig aşamasına yükselen takımlar hangileri oldu? Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş'ın durumu ne? Bu sezonun grup aşamasına katılacak takımlar ve elenen ekipler, futbol kamuoyu tarafından merakla araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE MAÇINDAN KARELER

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDAN ELENDİ Mİ?

23 rövanş maçıyla tamamlanan UEFA Konferans Ligi play-off turunda, lig aşamasına yükselen 24 takım netleşti. Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın yanı sıra; Noah, Crystal Palace, Omonoia, Hamrun Spartans, Rapid Wien, Lausanne, Universitatea Craiova, AZ Alkmaar, Hacken, Drita, Strasbourg, AEK, Celje, Rakow, Fiorentina, Rayo Vallecano, Shelbourne, Jagiellonia, Breidablik, Shakhtar Donetsk, Legia Varşova, Shamrock Rovers ve Mainz 05 adını grup aşamasına yazdırdı.

Bu süreçte birçok ülkeden farklı kulüplerin başarılı performansları dikkat çekti. Özellikle İsviçre temsilcisi Lausanne ve İrlanda'dan Shamrock Rovers gibi takımların yükselişi, UEFA Konferans Ligi lig aşamasına renk katacak. Favori takımlar arasında gösterilen Fiorentina, AZ Alkmaar ve Crystal Palace ise beklenen başarıyı göstererek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Temsilcimiz Beşiktaş ise büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. İlk maçta Lausanne ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasında 1-0 mağlup olarak elendi. Böylece Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi lig aşamasına kalamayarak Avrupa defterini bu sezon için kapattı.