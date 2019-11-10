Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atatürk'ü anma törenine katıldı

10.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:02

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Kabataş Vakfı Okullarında düzenlenen Atatürk'ü anma törenine katıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anma töreninde Çebi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Umut Şenol, Hakan Daltaban, BJK Kabataş Vakfı Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ile vakfın mütevelli heyeti üyeleri Aydın US ve Erşan Ateş'in de yer aldığı belirtildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05'te yapılan saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Çebi'nin, daha sonra öğrencilerin hazırladığı anma programını izlediği aktarıldı.

Anma töreninin, okulda yer alan Atatürk büstüne çiçek bırakılmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Kaynak: AA